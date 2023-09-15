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Президент «Урала» Иванов: хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но не получается

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что хотел бы видеть в команде нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Президент «Урала» Иванов: хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но не получается
  • РИА Новости

«Мы бы хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но у нас не получается с ними. Так что все цели, которые бы хотели, не выполнили. Но мы взяли футболистов, которых посоветовал наш селекционный отдел. Главный тренер их одобрил. Посмотрим, как дальше будут развиваться события», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее «Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче.

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