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Решение об участии Юрана в матче с «Динамо» примут 15 сентября

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что решение об участии главного тренера Сергея Юрана в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» примут 15 сентября.
Решение об участии Юрана в матче с «Динамо» примут 15 сентября
  • РИА Новости

«Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведёт за собой «Пари НН» к победе. Решение о возможности быть на матче медики и Сергей Юран примут сегодня», — написал Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

8 сентября стало известно, что Юран перенёс экстренную операцию. 14-го числа российского специалиста выписали из больницы.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 15 сентября в Москве.

Ранее «Пари НН» объявил о переходе Боселли.

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