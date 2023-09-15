Решение об участии Юрана в матче с «Динамо» примут 15 сентября

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что решение об участии главного тренера Сергея Юрана в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» примут 15 сентября.

«Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведёт за собой «Пари НН» к победе. Решение о возможности быть на матче медики и Сергей Юран примут сегодня», — написал Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

8 сентября стало известно, что Юран перенёс экстренную операцию. 14-го числа российского специалиста выписали из больницы.

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 15 сентября в Москве.

Ранее «Пари НН» объявил о переходе Боселли.