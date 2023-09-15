Хачатрян: Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца нынешнего сезона

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян не покинет команду до конца нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Храч Хачатрян в социальных сетях, переезд футболиста за границу в зимнее трансферное окно маловероятен — он будет возможен лишь в том случае, если «Локомотив» получит выгодное предложение.

Игрок в сезоне-2023/24 забил четыре мяча в семи матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Байер» рассматривает вариант приобретения Тикнизяна.