Узнать больше

Энрикес — об Игнашевиче: каждой команде нужен сильный лидер

Короткая ссылка
Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о главном тренере Сергее Игнашевиче.
Энрикес — об Игнашевиче: каждой команде нужен сильный лидер
  • РИА Новости

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и это хорошо. Даже если мы немного устаём, это поможет нам развиваться в дальнейшем. Каждой команде нужно иметь сильного лидера. Игнашевич относился к этой категории игроков и таким же стал тренером», — приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Игнашевич наблюдает за тем, чтобы футболисты выполняли его установки на тренировках.

Игнашевич в октябре 2021 года возглавил «Балтику» и на следующий сезон вывел её в Российскую премьер-лигу. Калининградская команда спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Ранее сообщалось, что Энрикес рассказал об уровне Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить