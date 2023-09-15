Энрикес — об Игнашевиче: каждой команде нужен сильный лидер

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о главном тренере Сергее Игнашевиче.

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и это хорошо. Даже если мы немного устаём, это поможет нам развиваться в дальнейшем. Каждой команде нужно иметь сильного лидера. Игнашевич относился к этой категории игроков и таким же стал тренером», — приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Игнашевич наблюдает за тем, чтобы футболисты выполняли его установки на тренировках.

Игнашевич в октябре 2021 года возглавил «Балтику» и на следующий сезон вывел её в Российскую премьер-лигу. Калининградская команда спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Ранее сообщалось, что Энрикес рассказал об уровне Российской премьер-лиги.