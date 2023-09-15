Легков: бойкотировать Олимпиаду в Париже нет смысла
«На собрании говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с ОКР. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» — цитирует Легкова РИА Новости.
МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.