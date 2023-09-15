Легков: бойкотировать Олимпиаду в Париже нет смысла

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказал мнение, что российским спортсменам нет смысла бойкотировать Олимпийские игры.

«На собрании говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с ОКР. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» — цитирует Легкова РИА Новости.

МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.