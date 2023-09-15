Газзаев: не понимаю, когда говорят, что результаты сборной России отходят на второй план

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах сборной России во время сборов.

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать», — приводит слова Газзаева газета «Известия».

Он также подчеркнул, что рано или поздно национальная команда вернётся на международные соревнования.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России.