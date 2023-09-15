Bild: Алонсо — основной претендент на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным претендентом на пост наставника «Баварии» в случае ухода Томаса Тухеля.

Как сообщает Bild, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге очень высоко оценивает 41-летнего специалиста, а исполнительный директор Ян-Кристиан Дрезен впечатлён его личностью и развитием.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Под его руководством команда финишировала на шестой позиции в Бундеслиге. Контракт испанского специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн сравнил атмосферу в немецком клубе и «Тоттенхэме».