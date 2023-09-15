Савельева: МОК унижает Россию и атлетов, поэтому нет желания участвовать в Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева сказала, что не стала бы участвовать в Олимпийских играх из-за отношения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение — из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны МОК. Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», — цитирует Савельеву РИА Новости.

МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.