Савельева: МОК унижает Россию и атлетов, поэтому нет желания участвовать в Олимпиаде
«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение — из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны МОК. Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», — цитирует Савельеву РИА Новости.
МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.