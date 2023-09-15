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Уткин: сейчас на игру сборной России невозможно смотреть

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Российский журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал игру сборной России по футболу.

«Ну кого радовал в целом матч с Катаром? А кого радует его результат? Как бы то ни было, радости совершенно не приносит. Да, я писал, что сборная должна играть, но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять почему», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в России.

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