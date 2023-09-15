Мартино: Месси был явно расстроен после нулевой ничьей с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Месси был явно расстроен после нулевой ничьей с «Нэшвиллом». Мы всё ещё пытаемся найти себя, но он постоянно стремится к победе, и изменить этот менталитет очень сложно», — приводит слова Мартино The Athletic.

Напомним, что игрок выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее Аргентина без Месси разгромила Боливию в матче отбора ЧМ-2026.