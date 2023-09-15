В ОКР сообщили, что более 64 стран приняли участие в соревнованиях в России

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин дал понять, что будет продолжена традиция приглашать иностранных спортсменов на внутренние соревнования.

«За прошедшие год с лишним более 64 стран приняли участие в соревнованиях на территории России. С точки зрения того, как мы договаривались об участии спортсменов, мы можем утверждать — механизмы есть», — цитирует Плитухина ТАСС.

По его словам, на уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди и есть понимание, что это мракобесие рано или поздно закончится.

«И они точно так же с круглыми глазами смотрят на нововведения, когда о спортсменах нельзя говорить в определенном роде», — добавил Плитухин.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объяснил, почему российских спортсменов не пустили на Азиатские игры — 2023.