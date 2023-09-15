Терёхин оптимистично оценил перспективы «Динамо» в текущем сезоне РПЛ
«На перспективы «Динамо» смотрю оптимистично — коллектив подобрался хороший и мотивированный», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».
По мнению бывшего форварда «Динамо», руководство бело-голубых сделало правильно, продав Арсена Захаряна и Сабу Сазонова.
«Надеюсь, что у ребят все получится в новых командах», — добавил Терёхин.
«Динамо» по итогам семи туров РПЛ занимает с 14 очками четвёртое место.
Ранее Жоао Хеманн, представитель защитника «Крузейро» Марлона, подтвердил информацию, что «Динамо» сделало бразильскому клубу официальное предложение по трансферу игрока.