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Терёхин оптимистично оценил перспективы «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

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Трёхкратный обладатель Кубка России по футболу Олег Терёхин считает, что московское «Динамо» способно показать достойный результат в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«На перспективы «Динамо» смотрю оптимистично — коллектив подобрался хороший и мотивированный», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

По мнению бывшего форварда «Динамо», руководство бело-голубых сделало правильно, продав Арсена Захаряна и Сабу Сазонова.

«Надеюсь, что у ребят все получится в новых командах», — добавил Терёхин.

«Динамо» по итогам семи туров РПЛ занимает с 14 очками четвёртое место.

Ранее Жоао Хеманн, представитель защитника «Крузейро» Марлона, подтвердил информацию, что «Динамо» сделало бразильскому клубу официальное предложение по трансферу игрока.

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