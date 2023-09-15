Терёхин оптимистично оценил перспективы «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Трёхкратный обладатель Кубка России по футболу Олег Терёхин считает, что московское «Динамо» способно показать достойный результат в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.