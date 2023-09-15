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Форвард «Куньлуня» Фу заявил, что в КХЛ играют очень техничные хоккеисты

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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу считает, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает много довольно техничных игроков.

«Игра в АХЛ очень физическая и грубая, борьба за попадание в состав также влияет. КХЛ более мастеровитая и техничная, преобладают какие-то навыки», — цитирует Фу Metaratings.

По его мнению, также сказывается, что больше пространства на льду, чтобы выполнить какие-то элементы.

«Сыграть в комбинацию, чуть-чуть покреативить. КХЛ больше про технику и навыки, нежели про силовую борьбу», — добавил Фу.

29-летний американский форвард в 129 матчах АХЛ набрал 77 (37 голов + 40 результативных передач). За «Куньлунь» он выступает с 2019 года. На его счету 81 очко (33 шайбы + 48 ассистов) в 160 играх. 

Ранее Фу заявил, что перед «Куньлунем» поставлена цель выхода в плей-офф КХЛ.

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