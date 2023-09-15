Смородская считает наказание Слуцкого заслуженным

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала совет бывшему главному тренеру столичного ЦСКА Леониду Слуцкому после наказания за слова в адрес журналиста.

«Его наказали заслуженно, правильно сделали. Я считаю, что надо сдерживаться, проявлять терпение, даже если тебе это не нравится. Не знаю, как в будущем сложится его карьера, но мне кажется, он не хочет больше быть тренером», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу.