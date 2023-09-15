Акинфеев — об амбициях молодых футболистов ЦСКА: на поле надо доказывать всё
«У нас есть амбициозная молодёжь. Разговариваю с ними на базе и говорю: ребят, свои амбиции надо показывать на поле. Всё, что касается личной жизни, — это ваша история. Надо ставить цели выиграть. Хотя бы медальку, не кубок», — цитирует Акинфеева «Российская газета».
Он подчеркнул, что даже второе место в сезоне-2022/23 было счастьем.
«А когда кто-то начинает в интервью рассказывать, что мы вот начнём исправлять ситуацию и всё такое… А дальше что? На поле надо доказывать всё», — добавил Акинфеев.
ЦСКА в последний раз выиграл золотые медали чемпионата России в 2016 году. Однако в сезоне-2022/23 армейцы стали обладателями Кубка страны.
Акинфеев, который на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является шестикратным чемпионом РПЛ, семикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка России.
ЦСКА по итогам семи туров с 11 очками чемпионата России занимает седьмое место.
Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».