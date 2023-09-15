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Акинфеев — об амбициях молодых футболистов ЦСКА: на поле надо доказывать всё

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Игорь Акинфеев считает, что молодые футболисты московского ЦСКА делом, а не словами должны доказывать свою состоятельность.

«У нас есть амбициозная молодёжь. Разговариваю с ними на базе и говорю: ребят, свои амбиции надо показывать на поле. Всё, что касается личной жизни, — это ваша история. Надо ставить цели выиграть. Хотя бы медальку, не кубок», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Он подчеркнул, что даже второе место в сезоне-2022/23 было счастьем.

«А когда кто-то начинает в интервью рассказывать, что мы вот начнём исправлять ситуацию и всё такое… А дальше что? На поле надо доказывать всё», — добавил Акинфеев.

ЦСКА в последний раз выиграл золотые медали чемпионата России в 2016 году. Однако в сезоне-2022/23 армейцы стали обладателями Кубка страны.

Акинфеев, который на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является шестикратным чемпионом РПЛ, семикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка России.

ЦСКА по итогам семи туров с 11 очками чемпионата России занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».





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