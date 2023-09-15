Форвард Фу заявил, что перед «Куньлунем» поставлена цель выхода в плей-офф КХЛ

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу дал понять, что владелец китайского клуба Билли Нгока поставил задачу попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Билли нас смотивировал в раздевалке. Мы должны побороться за место в плей-офф и даже больше. В этом году у нас другая команда, поменялась ментальность, мы нацелены выигрывать, бороться до конца», — цитирует канадского форварда Metaratings.

«Куньлунь» шесть лет не может пробиться в кубковую часть турнира. В сезоне-2023/24 китайская команда с восемью очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Куньлунь» в матче КХЛ.