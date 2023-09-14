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Футболистов юниорской команды «Реала» арестовали за рассылку видео сексуального характера

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У группы футболистов юниорской команды мадридского «Реала» возникли проблемы с законом с угрозой тюремного заключения.
Футболистов юниорской команды «Реала» арестовали за рассылку видео сексуального характера
  • Gettyimages.ru

Испанская полиция выяснила, что как минимум три молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Все они были арестованы, сообщает Reuters.

Уточняется, что было возбуждено дело после заявления в полицию матери несовершеннолетнего.

В полиции не стали разглашать имена игроков и возрастную категорию команды.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком.
 

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