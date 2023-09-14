Футболистов юниорской команды «Реала» арестовали за рассылку видео сексуального характера
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Испанская полиция выяснила, что как минимум три молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Все они были арестованы, сообщает Reuters.
Уточняется, что было возбуждено дело после заявления в полицию матери несовершеннолетнего.
В полиции не стали разглашать имена игроков и возрастную категорию команды.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком.