Глеб: если в Белоруссию приедет ЦСКА, то соберёт полный стадион

Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб прокомментировал возможное проведение товарищеских матчей между клубами страны и России.

«Если приедет, например, ЦСКА, то думаю, матч соберёт полную коробку. Идея хорошая. Только эту информацию надо забрасывать в клубы. Если топовый соперник приедет — это будет интересно», — цитирует Глеба Metaratings.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение российских клубов к международным турнирам.