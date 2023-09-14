В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян тренируется в общей группе
- РИА Новости
«Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде. Поедет ли он на игру против «Реала»? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — цитирует пресс-службу клуба Sport24.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни.
Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».