В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян тренируется в общей группе

Пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде. Поедет ли он на игру против «Реала»? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — цитирует пресс-службу клуба Sport24.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни.

Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».