Губерниев: если Карпин уедет из России, я пойму его и пожелаю всяческих удач

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который не исключил уход из клуба.

«Не стоит забывать, что он гражданин ЕС, родился в Нарве и гражданин Эстонии по факту рождения. Если Карпин уедет, то я пойму его и пожелаю всяческих удач. Люди ищут там, где лучше», — цитирует Губерниева Sport24.

В беседе с журналистами специалист заявил, что пока не хочет уходить из «Ростова», но и не исключил свою отставку через три месяца.

В настоящий момент Карпин совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Карпин заявил, что считает футболистов сборной России мотивированными.