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Эрмосо вошла в число претенденток на награду лучшей футболистке года

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинанток на приз лучшему игроку по итогам 2023 года.
Эрмосо вошла в число претенденток на награду лучшей футболистке года
  • Gettyimages.ru

В список вошли 16 футболисток, среди которых атакующая полузащитница сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Её команда впервые в истории стала чемпионом мира.

Во время церемонии награждения бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо. За это функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Рубиалес прокомментировал инцидент с поцелуем футболистки Эрмосо.

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