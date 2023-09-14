Эрмосо вошла в число претенденток на награду лучшей футболистке года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинанток на приз лучшему игроку по итогам 2023 года.

В список вошли 16 футболисток, среди которых атакующая полузащитница сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Её команда впервые в истории стала чемпионом мира.

Во время церемонии награждения бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо. За это функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Рубиалес прокомментировал инцидент с поцелуем футболистки Эрмосо.