ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на приз лучшему вратарю по итогам 2023 года.

В список вошли: Яссин Боно («Севилья»/«Аль-Хиляль» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» и сборная Камеруна), Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных команд.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия вошёл в список 12 номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года.