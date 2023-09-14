Глава НОК Белоруссии: любые санкции и ограничения — это нечестная борьба
«Актуальность заседания очевидна. Мы всегда очень ждём таких встреч, где можно обсудить любые вопросы: от неформальных и дружеских до сугубо-профессиональных.
Мы считаем, что любые санкции и ограничения — это нечестная борьба. НОК Белоруссии подвергся санкциям ещё в конце 2020 года, а затем в 2022-м. Но как можно хорошо отнестись к ограничениям, когда они несправедливы», — заявил он.
Ранее Виктор Лукашенко высказался о выступлении страны на Олимпийских играх — 2024 в Париже.