Любимов назначен главным арбитром матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитра Артёма Любимова.

Игра на «ВЭБ Арене» состоится в субботу, 16 сентября, и начнётся в 14:00 мск.

После семи туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали четырнадцать баллов и располагаются на третьей строчке.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) поддержала все решения арбитра Павла Кукуяна в матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».