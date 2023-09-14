Узнать больше

Любимов назначен главным арбитром матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Любимов назначен главным арбитром матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитра Артёма Любимова.

Игра на «ВЭБ Арене» состоится в субботу, 16 сентября, и начнётся в 14:00 мск.

После семи туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали четырнадцать баллов и располагаются на третьей строчке.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) поддержала все решения арбитра Павла Кукуяна в матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить