Левитин: на Украине забывают, сколько спортсменов Донбасса было вынуждено уехать
- РИА Новости
«Украинские политики очень часто заостряют внимание на числе погибших спортсменов в ходе СВО. Но они забывают, сколько лет жили спортсмены Донбасса и Луганска под огнём украинской армии. Сколько из них погибло и сколько было вынуждено уехать со своей родины, чтобы выжить.
А вся инфраструктура в этих регионах была полностью уничтожена. Пусть помнят о том, что они сделали. Мы тоже будем об этом говорить», — сказал Левитин на заседании комиссии спортсменов ОКР.
Ранее Левитин рассказал о главной цели ОКР.