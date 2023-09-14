Левитин: на Украине забывают, сколько спортсменов Донбасса было вынуждено уехать

Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что украинские политики забывают о погибших спортсменах Донбасса и Луганска.

«Украинские политики очень часто заостряют внимание на числе погибших спортсменов в ходе СВО. Но они забывают, сколько лет жили спортсмены Донбасса и Луганска под огнём украинской армии. Сколько из них погибло и сколько было вынуждено уехать со своей родины, чтобы выжить.

А вся инфраструктура в этих регионах была полностью уничтожена. Пусть помнят о том, что они сделали. Мы тоже будем об этом говорить», — сказал Левитин на заседании комиссии спортсменов ОКР.

Ранее Левитин рассказал о главной цели ОКР.