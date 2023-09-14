Легкоатлетка Куличенко: половина американцев думают, что Европа — это страна

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, рассказала об учёбе в университете США.

«Американцы слишком далеко от европейского мира лёгкой атлетики. Половина американцев думают, что Европа — это страна. Им всё равно. Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идёт в вузы, а здесь это дорого и сложно», — приводит слова Куличенко «Спорт-Экспресс».

В 2021 году легкоатлетка сменила спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США.

Ранее Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.