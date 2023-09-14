Узнать больше

Шишкин считает, что Абаскаль может быть уволен из-за плохих результатов 

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что Гильермо Абаскаль рискует быть уволенным с поста главного тренера.

«Всё показывает результат. Когда его нет — кресло качается. Если так будет продолжаться, руководство задумается о смене тренера. Абаскаль сам это понимает», — цитирует Шишкина «Евро-Футбол».

Он напомнил, что когда «Спартак» шёл на первом месте, все говорили, какой Абаскаль хороший тренер.

«Шансы на чемпионство у «Спартака» потеряны? Всё бывает. За полгода может многое решиться. Вспомните чемпионский год, когда «Спартак» выдал прекрасную вторую половину сезона и стал чемпионом», — добавил Шишкин.

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что Абаскаль виноват в неудачах клуба.









Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить