Шишкин считает, что Абаскаль может быть уволен из-за плохих результатов 

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что Гильермо Абаскаль рискует быть уволенным с поста главного тренера.

«Всё показывает результат. Когда его нет — кресло качается. Если так будет продолжаться, руководство задумается о смене тренера. Абаскаль сам это понимает», — цитирует Шишкина «Евро-Футбол».

Он напомнил, что когда «Спартак» шёл на первом месте, все говорили, какой Абаскаль хороший тренер.

«Шансы на чемпионство у «Спартака» потеряны? Всё бывает. За полгода может многое решиться. Вспомните чемпионский год, когда «Спартак» выдал прекрасную вторую половину сезона и стал чемпионом», — добавил Шишкин.

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что Абаскаль виноват в неудачах клуба.























