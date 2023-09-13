Радимов заявил, что у футболистов сборной России низкий уровень мастерства

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал игру национальной команды.

«С учётом соперников результаты мягко говоря печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства можно констатировать только наше чудовищное отставание.

Уровень мастерства очень низкий. Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе, боюсь, что к моменту возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» — написал Радимов в Telegram.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также Россия провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее сообщалось, что Глушаков считает, что не нужно расстраиваться из-за результатов сборной России по футболу.