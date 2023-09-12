Родионенко: наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага
«Как это будет выглядеть, если нас пытаются допускать как беженцев и нейтральных спортсменов? Условия допуска ещё эти. Думаю, что Владимир Владимирович в курсе, что условия такие, что буквально просят отказаться от своей страны.
Думаю, что наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага и гимна, но не на остальные условия. Это неприемлемо, не может наш президент согласиться», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».
12 сентября Путин заявил, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Винер поддержала Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже.