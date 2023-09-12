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Родионенко: наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о словах президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Как это будет выглядеть, если нас пытаются допускать как беженцев и нейтральных спортсменов? Условия допуска ещё эти. Думаю, что Владимир Владимирович в курсе, что условия такие, что буквально просят отказаться от своей страны.

Думаю, что наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага и гимна, но не на остальные условия. Это неприемлемо, не может наш президент согласиться», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

12 сентября Путин заявил, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Винер поддержала Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

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