Клубы Гвардиолы потратили на трансферы более €2 млрд

Лидером списка по трансферным тратам среди всех тренеров стал специалист Хосеп Гвардиола.

Нынешний наставник «Манчестер Сити» потратил на 78 трансферов €2,04 млрд за всё время своей тренерской деятельности, сообщает портал Transfermarkt. Также он работал в «Барселоне» и «Баварии».

Второе место занял тренер «Ромы» Жозе Моуринью — 118 трансферов за €1,86 млрд, а на третьем расположился специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», — 95 трансферов за €1,62 млрд.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал рекордсменом по тратам на трансферы за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ).