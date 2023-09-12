Узнать больше

Путин: олимпийское международное движение деградирует, придут другие организации

Короткая ссылка
Президент РФ Владимир Путин считает, что олимпийское международное движение сейчас деградирует.
Путин: олимпийское международное движение деградирует, придут другие организации
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — цитирует Путина РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Путин заявил, что россияне должны сами принять решение о выступлении на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить