Путин: олимпийское международное движение деградирует, придут другие организации

Президент РФ Владимир Путин считает, что олимпийское международное движение сейчас деградирует.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — цитирует Путина РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Путин заявил, что россияне должны сами принять решение о выступлении на Олимпиаде.