Экс-защитник «Спартака» Жиго заявил о желании завершить карьеру в «Марселе»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, выступающий за «Марсель», ответил на вопрос, в каком клубе он хочет завершить карьеру.

«Хотел бы я завершить здесь карьеру? Было бы здорово, если бы я мог завершить карьеру в «Марселе». Если в клубе всё ещё хотят меня видеть, то да», — цитирует Жиго RMC Sport.

29-летний француз перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца сезона-2021/22. Всего за москвичей он провёл 110 матчей, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Жиго рассказал, что у России в Европе имидж «страны из прошлого».