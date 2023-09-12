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Экс-защитник «Спартака» Жиго заявил о желании завершить карьеру в «Марселе»

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Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, выступающий за «Марсель», ответил на вопрос, в каком клубе он хочет завершить карьеру.
Экс-защитник «Спартака» Жиго заявил о желании завершить карьеру в «Марселе»
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Хотел бы я завершить здесь карьеру? Было бы здорово, если бы я мог завершить карьеру в «Марселе». Если в клубе всё ещё хотят меня видеть, то да», — цитирует Жиго RMC Sport.

29-летний француз перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца сезона-2021/22. Всего за москвичей он провёл 110 матчей, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Жиго рассказал, что у России в Европе имидж «страны из прошлого».

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