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Юрист Черчесова: тренер был в списке «Аль-Иттихада», но без какой-то конкретики

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Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, рассказал об интересе саудовского «Аль-Иттихада» к специалисту.
Юрист Черчесова: тренер был в списке «Аль-Иттихада», но без какой-то конкретики
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Насколько я знаю, он был в списке, но какой-то конкретики не было. Тогда было реальное предложение из Саудовской Аравии, но все, кто знает Черчесова, понимают, что если он на контракте, то не вступает в переговоры», — сказал Агузаров на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала. Последним российским клубом, в котором тренировал специалист, было столичное «Динамо». С бело-голубыми он дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, при этом на групповом этапе было одержано шесть побед из шести.

Ранее Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.

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