Баринов — о разносе Черчесова на ЧЕ-2020: стены тряслись

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о реакции бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на разгромное поражение от Бельгии в рамках чемпионата Европы — 2020.

«В карьере самый жёсткий разбор был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России потерпела от команды Бельгии поражение со счётом 0:3. Подопечные Черчесова не смогли выйти из группы на турнире. А после Евро наставник был уволен с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Баринов назвал свои цели на игровую карьеру.