Баринов — о разносе Черчесова на ЧЕ-2020: стены тряслись
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«В карьере самый жёсткий разбор был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили», — цитирует Баринова «Чемпионат».
Напомним, что сборная России потерпела от команды Бельгии поражение со счётом 0:3. Подопечные Черчесова не смогли выйти из группы на турнире. А после Евро наставник был уволен с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Баринов назвал свои цели на игровую карьеру.