Бычкова — об успехах Звонарёвой: она фанат тенниса и любит этот вид спорта

Победительница 15 турниров Международной федерации тенниса (ITF) Екатерина Бычкова заявила, что её не удивляют успехи Веры Звонарёвой в парном разряде.

«Сделаю акцент на том, что она фанат тенниса, любит вид спорта. Если получается, почему не играть? Тем более у них образовалась хорошая пара с Зигемунд. Вера и Лаура чувствуют другу друга, им комфортно», — цитирует Бычкову «РГ».

10 сентября Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в парном разряде. Встреча с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии завершилась со счётом 7:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Рутлифф и Дабровски впервые в карьере стали победительницами турнира серии Большого шлема в парном разряде.

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