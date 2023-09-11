Валуев считает, что россиянам нельзя игнорировать Олимпиаду

Бывший российский боксёр Николай Валуев заявил, что Олимпийские игры в Париже игнорировать нельзя.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал незаконными требования МОК.