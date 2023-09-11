Нагорных: у «Локомотива» устойчивое финансовое положение
- РИА Новости
«У клуба устойчивое финансовое положение, и «Локомотив» не будет проводить массированные покупки на трансферном рынке. Но точечно будет решать те задачи, которые нужны для поддержания конкурентоспособности команды», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».
9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.
6 сентября стало известно, что железнодорожники планируют подписать нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, который является воспитанником столичного клуба.
Ранее Нагорных заявил, что уход Изидора в «Зенит» не сделает железнодорожников слабее.