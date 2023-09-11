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As: Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку с поста главы RFEF

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин убедил Луиса Рубиалеса подать в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя.
As: Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку с поста главы RFEF
  • РИА Новости

Чеферин дал понять функционеру, что его дальнейшее пребывание на посту главы организации может поставить под угрозу заявку Испании на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает As. 

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее глава Национального суда Испании Франсиско де Хорхе взял на рассмотрение жалобу в отношении Рубиалеса.

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