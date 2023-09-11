As: суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса

Глава Национального суда Испании Франсиско де Хорхе взял на рассмотрение жалобу в отношении бывшего президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Об этом сообщает As.

Судья запросил у телеканала RTVE видеозаписи, на которых со всех сторон запечатлён момент, когда Рубиалес целует футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее футбольная федерация Испании подтвердила отставку Рубиалеса.