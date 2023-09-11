Силкин — о ротации в сборной России по футболу: национальная команда не проходной двор

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.

«Следить за кандидатами, конечно, нужно, но в большей степени в матчах РПЛ. Сборная России — это не проходной двор! Рано или поздно наступит момент, когда национальная команда будет играть в официальных турнирах. Да, время на данный момент есть, но мы видим эксперименты уже не первый год. Толку нет. Мы блëкло играем против сборных ниже нашей команды классом.

Более того, не создаём достаточного количества опасных моментов. У игроков нет должной мотивации. Возможно, это вызвано тем, что очень много футболистов вызваны в расположение сборной. Также это может быть связано с отсутствием официальных соревнований… Должен быть костяк команды, который определяет содержание игры! У Карпина в «Ростове» есть ряд игроков, которые ему ближе, но они недотягивают до уровня сборной, это очевидно. Это не даёт результата. Если определённый футболист прогрессирует, его нужно грамотно интегрировать в состав. Тогда всем будет понятно, что это будущее сборной России. Когда игрок, приглашённый в сборную, не играет или довольствуется двумя-тремя минутами после выхода на замену, это непонятно», — заявил Силкин RT.

Также Силкин не считает, что игра на построенном к чемпионату мира 2022 года стадионе «Эль-Джануб» придаст игрокам дополнительных эмоций.

«Эти эмоции должен придавать тренерский штаб! Ребята должны слышать из уст тренера, для чего их вызвали. Они представляют честь страны, а особенно в нынешнее время. Часть вызванных игроков противостояли олимпийской сборной Египта и сыграли вничью. Мне кажется, для сборной это позор…» — добавил он.