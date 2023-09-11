Российскую бригаду арбитров допустили к матчу под эгидой УЕФА
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В бригаду во главе с Верой Опейкиной вошли Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным арбитром будет Надежда Горинова.
Матч состоится 26 сентября в Армавире.
Это первое за полтора года назначение российской бригады арбитров на матч под эгидой УЕФА.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв прошёл сборы судей УЕФА.