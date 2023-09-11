Тарасова считает, что Позднякова не вернут в комиссию МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова уже не вернут в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Его уже сняли, обратно не вернут. Пусть дальше занимается тем, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

Ранее Васильев объяснил невключение Позднякова озлобленностью и беспомощностью МОК.