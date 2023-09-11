Тарасова считает, что Позднякова не вернут в комиссию МОК
- РИА Новости
«Его уже сняли, обратно не вернут. Пусть дальше занимается тем, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.
Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.
Ранее Васильев объяснил невключение Позднякова озлобленностью и беспомощностью МОК.