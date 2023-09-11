Васильев объяснил невключение Позднякова озлобленностью и беспомощностью МОК

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал невключение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в состав комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«России в данном случае никак не навредили. Наоборот, Россия в данной ситуации только выигрывает, ведь всё, что делается абсолютно незаконно и несправедливо, делает честь той стране, с которой так обращаются. А те, кто это делает, показывают свою озлобленность и беспомощность. И такие шаги, конечно, приближают конец всего этого беззакония, которое сейчас организовал МОК», — цитирует Васильева РИА Новости.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

По информации Inside the Games, Поздняков, скорее всего, был заменён Джеки Коуэном, который является первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки.

Ранее Мамиашвили заявил, что у МОК не было никаких оснований для замены Позднякова.