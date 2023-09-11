Изидор: «Зенит» — самый большой клуб России, это как ПСЖ во Франции

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о своём переходе в стан петербургского клуба.

«Да, я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как ПСЖ во Франции. Это точно пойдёт мне только на пользу», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой.