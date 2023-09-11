Робсон — о переходе Фернандеса в «Зенит»: сейчас народ в основном играет за деньги

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги», — цитирует Робсона «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».