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Робсон — о переходе Фернандеса в «Зенит»: сейчас народ в основном играет за деньги

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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Робсон — о переходе Фернандеса в «Зенит»: сейчас народ в основном играет за деньги
  • РИА Новости

«Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги», — цитирует Робсона «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

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