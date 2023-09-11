Уайт — о Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром

Президент UFC Дана Уайт высказал мнение касательно поединка с участием российского бойца Александра Волкова с австралийцем Таем Туивасой.

«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Ранее Волков высказал мнение, что способен в будущем побороться за титул UFC.