Уайт — о Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром
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«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.
Ранее Волков высказал мнение, что способен в будущем побороться за титул UFC.