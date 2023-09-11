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Романо: Левандовски, де Брёйне и Алаба отказались от предложений из Саудовской Аравии

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Стали известны имена игроков, которые отказались переходить в чемпионат Саудовской Аравии по футболу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и защитник «Реала» Давид Алаба получили несколько предложений из Саудовской Аравии, но отказались покидать свои клубы.

Как сообщали зарубежные СМИ, бельгийский полузащитник будет отклонять все предложения из Саудовской Аравии, потому что он хочет завершить карьеру в «Сити».

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сравнил чемпионат Франции и Саудовской Аравии.

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