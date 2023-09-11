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Медведев сравнил матчи с Алькарасом и Джоковичем на US Open

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Россиянин Даниил Медведев признался, что ему было сложно играть в финале Открытого чемпионата США по теннису с сербом Новаком Джоковичем после непростого матча с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Против Алькараса я провёл один из лучших матчей в жизни и это нелегко повторить. Конечно, я старался, поэтому во втором сете с Джоковичем мне удалось поднять свой уровень, но этого оказалось недостаточно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6. 

Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев считает переломным моментом финала US Open c Джоковичем второй сет.

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