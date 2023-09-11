Чесноков — о втором сете финала US Open: я никогда не видел ничего лучше в мировом теннисе
«Матч получился феноменальным, особенно второй сет, я никогда не видел ничего лучше в мировом теннисе. У Даниила были шансы выиграть матч, по игре у него были возможности, у него были брейк-поинты во второй партии, но Джокович показывал космическую игру», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его мнению, все «решили какие-то мельчайшие нюансы».
«В третьем сете Медведев устал, и эмоционально было тяжело отыграться», — добавил Чесноков.
27-летнний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6.
Ранее Медведев заявил, что планирует одержать как можно больше побед в Открытом чемпионате США в карьере.