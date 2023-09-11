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Чесноков — о втором сете финала US Open: я никогда не видел ничего лучше в мировом теннисе

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев при определённых условиях мог бы добиться победы над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.

«Матч получился феноменальным, особенно второй сет, я никогда не видел ничего лучше в мировом теннисе. У Даниила были шансы выиграть матч, по игре у него были возможности, у него были брейк-поинты во второй партии, но Джокович показывал космическую игру», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, все «решили какие-то мельчайшие нюансы».

«В третьем сете Медведев устал, и эмоционально было тяжело отыграться», — добавил Чесноков.

27-летнний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. 

Ранее Медведев заявил, что планирует одержать как можно больше побед в Открытом чемпионате США в карьере.

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