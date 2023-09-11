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Тарпищев — о поражении Медведева в финале US Open: пик формы у Дани пришёлся на Алькараса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что после победы над испанцев Карлосом Алькарасем россиянину Даниилу Медведеву было сложно противостоять в финальном матче Открытого чемпионата США с сербом Новаком Джоковичем.

«Пик формы у Дани пришёлся на Алькараса. Результат матча сегодня зависел от того, насколько восстановился Медведев по нервной нагрузке за четвертьфинал и полуфинал. Потому что концовка турнира легче была у Джоковича», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Медведев «реально не восстановился до конца психологически», а «нервная нагрузка была неадекватной».

«И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис», — добавил Тарпищев.

27-летнний теннисист из России в финале US Open — 2023 уступил Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. 

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.

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